Композитор Александра Пахмутова, которой в ноябре исполнилось 94 года, лежит в Центральной клинической больнице на плановом обследовании. Об этом сообщил RTVI друг народной артистки певец Юлиан (Юлиан Васин).

«Я сейчас с родственниками разговаривал, пока это я не согласовал, я ничего не могу комментировать. Вообще существует медицинская тайна еще какая-то у нас в стране, мне кажется. Или она уже не существует? Ну, какая разница? Ну, если даже у нее ковид, зачем это писать?» — сказал Юлиан.

«Я уже давал комментарий, что она лежит в ЦКБ на обследовании на плановом. Что там сейчас случилось — сейчас мы выясним это», — добавил певец.

Ранее 11 декабря телеграм-канал Mash написал, что у госпитализированной Пахмутовой якобы обнаружили ковид и что она находится в инфекционном отделении в состоянии средней тяжести. По информации канала, болезнь дала осложнения в виде «проблем с сердцем и сухого плеврита» (воспаление в области плевральных оболочек легких).

Директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко заявил, что у народной артистки СССР не ковид. «Есть простуда, но ничего такого, о чем пишут сейчас в новостях», — сказал он. На прошлой неделе он опровергал публикации, что Пахмутову госпитализировали с сердечным приступом.

В сентябре 2023 года в возрасте 94 лет умер муж Александры Пахмутовой композитор Николай Добронравов. В разгар пандемии, в декабре 2020-го, они одновременно переболели ковидом, обоих госпитализировали и выписали из больницы в январе 2021-го.