Ракетный крейсер военно-морских сил (ВМС) США USS Gettysburg сбил по ошибке истребитель F/A-18, позднее обстреляв еще один американский самолет. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника ВМС.

«В ту же ночь, когда истребитель ВМС США был сбит над Красным морем, второй самолет чуть не постигла та же участь», — передает телеканал.

По его данным, ракета прошла в 30 метрах от самолета.

Источник Fox News сообщил, что американские летчики возмущены произошедшим и считают серьезные нарушения правил безопасности полетов. Кроме того, пилоты задались вопросом, была ли у экипажа ракетного крейсера достаточная подготовка для развертывания в регионе с высоким риском эскалации обстановки.

Как сообщает телеканал, сейчас ведется расследование, отключила ли команда Gettysburg систему наведения на второй ракете.

О том что эсминец ВМС США по ошибке сбил американский истребитель телеканал CBS News сообщал 22 декабря.

«Два пилота ВМС США были сбиты над Красным морем в результате инцидента, который, по-видимому, был «дружественным огнем»», — говорится в публикации.

По данным телеканала, оба пилота были найдены живыми, один получил незначительные ранения.