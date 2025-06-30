Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Шипуновском районе Алтайского края. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ГУ МВД.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона, в результате ДТП также пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Форте» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Хонда-Одиссей». ДТП произошло на 187 км дороги А-322.

Источник РИА Новости уточнил, что погибшие дети находились в автомобиле, выехавшем на встречную полосу.

В полиции сообщили, что на место ДТП приехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы полиции и экстренных служб. Руководитель ГУ МВД по краю генерал-майор полиции Сергей Камышев направил к месту происшествия главу управления Госавтоинспекции Владислава Перцева, а также эксперта-автотехника экспертно-криминалистического центра краевого главка.

Камышев поставил расследование уголовного дела на свой контроль. Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил провести проверку в связи с гибелью людей в результате аварии, отмечается в сообщении в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 5 ст. 264 УК («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Организована проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших ДТП, сообщила помощник прокурора Мария Антошкина.