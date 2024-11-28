Минобороны России ввело должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил России Олег Веселков в ходе секции Всемирного русского народного собора (ВРНС), пишет РИА Новости.

«Кандидатуры подобраны, назначены, святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность. <…> Это, по сути, духовник командующего, который всегда рядом с ним — на передовой, на командном пункте, в войсках», — поделился Веселков.

Он также отметил, что священники, находящиеся в зоне боевых действий, перешли на индивидуальную работу с верующими военнослужащими. По его словам, теперь нельзя собирать целый взвод для проведения молебна, поэтому священнослужители читают проповеди, например, прямо в окопе для одного или двух бойцов.

По словам Веселкова, сейчас командиры частей чувствуют необходимость работы священников с военнослужащими, и поэтому сами просят о соответствующих помощниках.

Еще в 2023 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл учредил должность главного военного священника, который должен работать с военнослужащими и сотрудниками других силовых органов в зоне проведения военной операции.

В то же время Русская православная церковь не раз признавала факт нехватки священнослужителей в зоне боевых действий. В РПЦ отмечали, что для увеличения их числа необходимо ввести социальные льготы и гарантии.

В ноябре этого года в ходе проведения Всемирного русского народного собора РПЦ выступила с призывом урегулировать правовой статус отправляющегося в зону спецоперации духовенства, приравняв его в социальных правах к военнослужащим.