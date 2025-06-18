В свердловском городе Кушва пропал председатель городской думы Сергей Клиросов. Об этом РБК сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Сотрудники полиции ведут поиск спикера.

«Сотрудники полиции территориального ОВД действительно проводят оперативно розыскные-мероприятия по установления возможного местонахождения данного гражданина», — сказал Горелых.

По данным URA.RU, 54-летнего Клиросова не могут найти уже 1,5 месяца. Его коллега по вагоноремонтному предприятию, где спикер думы возглавлял три участка, рассказал, что последний раз видел Клиросова на праздничном митинге перед 9 мая.

«Были долгие праздники, думали, человек отдыхает, но 12-го он на работу не вышел, 13-го тоже», — рассказал он.

По словам коллеги, к родственникам Клиросова отправляли кадровиков, но те не знают, где он.

Занявший пост председателя гордумы Алексей Мельников сообщил E1.RU, что был знаком с Клиросовым, но с мая месяца никакой информации о нем нет.

По словам Мельникова, 8 мая его видели на поздравлении во Дворце, и с тех пор больше нет вестей.

«Делали запрос в МВД, но пока нет никакой информации», — отметил он.

Позже URA.RU выяснил, что Клиросов задолжал банкам порядка 5 млн рублей. Информация об этом есть в картотеке дел Кушвинского городского суда.

«Взыскать с Клиросова Сергея Анатольевича в пользу ПАО „Совкомбанк“ задолженность по кредитному договору в размере 2 373 969 рублей… Обратить взыскание на предмет залога — автомобиль NISSAN PATROL 2014 года путем продажи с публичных торгов», — сказано в материалах одного из дел.

С Клиросова взыскали задолженность представители еще двух банков, а также частное лицо, у которого председатель гордумы брал деньги взаймы. Всего, по данным издания, он задолжал 4,6 млн рублей.