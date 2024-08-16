Два сотрудника общероссийского движения «Народный фронт» (ОНФ) погибли в Курской области из-за прямого попадания снаряда в автомобиль их группы. Об этом сообщила пресс-служба движения. Всего в составе эвакуационной бригады было три человека.

Сообщается, что в результате атаки погибли медик гуманитарной миссии молодежного крыла «Народного фронта» в Донецкой народной республике (ДНР) Николай Ковалев и координатор по СМИ регионального исполкома ОНФ в ДНР Давид Соколов.

Еще один активист — заместитель руководителя регионального исполкома «Народного фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко — получил осколочные ранения и ожоги. Его доставили в больницу.

По данным «Народного фронта», активисты помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

Руководитель исполкома НФ Михаил Кузнецов уточнил, что участники «Народного фронта» работали в Глушковском районе Курской области.

Глушковский район Курской области расположен недалеко от границы с Украиной, к северо-западу от Суджанского района. Административным центром района является поселок Глушково. По данным на 2021 год, в поселке проживало около пяти тысяч человек.

ОНФ занимается эвакуацией граждан и обеспечивает гуманитарной помощью жителей приграничных районов с начала вторжения украинских сил на территорию Курской области.

14 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил обязательную эвакуацию всего Глушковского района. На следующий день глава муниципалитета Павел Золотарев рассказал, что не все местные жители, особенно старшего возраста, согласны оставить хозяйство и домашних животных. Он утверждал, что отказавшимся от эвакуации гражданам ежедневно доставляют продукты и всю гуманитарную помощь на дом.

Во время совещания с президентом Владимиром Путиным 12 августа Смирнов сообщил, что из приграничных районов области уже вывезли 121 тыс. жителей, также должны быть эвакуированы еще 180 тысяч человек.