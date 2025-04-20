Во время полумарафона Almaty Half Marathon в Алматы умерли два участника забега — мужчины в возрасте 84 лет и 21 года. Организаторы мероприятия рассказали, что спортсмены регулярно участвовали в подобных соревнованиях.

Полумарафон стартовал утром 20 апреля. 84-летний Аккоян Рсалиев потерял сознание на первом километре. Через минуту к нему подъехала скорая, но реанимировать мужчину не удалось. Предварительная причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

21-летний Нурбол Ахмади потерял сознание на 16-м километре. Реанимационные мероприятия не помогли, смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. Медики предварительно диагностировали у Ахмади тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность.

Точная причина смерти бегунов будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Организаторы полумарафона уточнили, что Рсалиев регулярно участвовал в забегах. Год назад он успешно преодолел дистанции 21,1 км и 10 км на Almaty Half Marathon и Almaty Marathon.

Ахмади ранее участвовал в зимнем забеге на 10 км. Он был зарегистрирован на марафон в Алматы, а также на полумарафоны в Астане и Алматы.

Организаторы заверили, что безопасность участников — приоритет для них. Во время регистрации на забег они подписывают расписку о том, что несут полную ответственность за свое здоровье.

«В день старта на каждой точке питания размещается медицинский персонал с необходимыми позициями для оказания первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно прорабатываются совместно со службами ДП и скорой медицинской помощи», — заявила директор корпоративного фонда «Смелость быть первым» Салтанат Казыбаева.

Она добавила, что «Смелость быть первым» окажет материальную помощь семьям погибших.