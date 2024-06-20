В Новосибирске задержали двух бывших сотрудников ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной УФСБ. Они подозреваются в хищении средств предприятия в особо крупном размере.

«При содействии руководства ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» установлено, что уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости с коммерческими компаниями на оказание им услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV класса опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор», — сказано в сообщении ведомства.

В управлении отметили, что сбор опасных отходов должны были проводить ИП, которые оформлены на родственников подозреваемого, однако работы осуществляли сотрудники центра. При этом, пояснили в ФСБ, оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 год начислялась через фиктивные предприятия на счета начальника участка и его родственников.

По данным ведомства, за это время центру вирусологии и биотехнологии был нанесен ущерб в размере свыше 6 млн рублей.

Кроме того, экс-начальника участка научного центра подозревают в получении взятки в особо крупном размере за оказание содействия в неконкурентных закупках по завышенным ценам упаковки для медицинских отходов. В соучастии и посредничестве также подозревается его супруга, на которую оформлено одно из ИП, и бывшая сотрудница центра.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере»), ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки, совершенное должностным лицом с вымогательством, в составе группы лиц в особо крупном размере»).

В ФСБ добавили, что подозреваемые задержаны, в отношении них судом будет избрана мера пресечения.