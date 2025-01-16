По меньшей мере два человека погибли в результате нападения учащегося с ножом на гимназию в населенном пункте Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии. Еще один человек находится в критическом состоянии, сообщает телеканал Tа3.

В нападении подозревается 18-летний ученик гимназии. По предварительным данным, он атаковал с ножом учителя и двух одноклассников, а затем скрылся.

Полицейские попросили граждан сообщать информацию о местонахождении подозреваемого, если они увидят его. При этом в полиции призвали жителей не пытаться задерживать молодого человека.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и медики.

Накануне в подмосковном Реутове задержали 16-летнего подростка, который готовил вооруженное нападение на школу. Как сообщал телеграм-канал «112», с сентября 2024 года он состоял в запрещенных сообществах. При обысках правоохранительные органы обнаружили у школьника несколько ножей.