Парусное судно ВМС Мексики ARM Cuauhtemoc врезался в нижнюю часть Бруклинского моста в Нью-Йорке, его мачты были снесены. В результате погибли два человека, передают New York Post (NYP) и ABC News.

На борту находились 277 человек, большинство из них — кадеты ВМС Мексики. По данным NYP, пострадали 17 человек. ABC News насчитывает по меньшей мере 19 пострадавших. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс уточнил, что два пассажира находятся в критическом состоянии.

Авария произошла вечером 17 мая, парусное судно направлялось в Исландию. Шеф полиции Нью-Йорка Уилсон Арамболес заявил, что маневрировавший кораблем капитан потерял управление. Затем течение привело к тому, что судно пошло в направлении опоры моста, «ударившись о корпус судна, где находилась пара моряков».

После столкновения судна с мостом некоторые члены экипажа повисли на сломанных мачтах, спасая свои жизни, пишет NYP.

«Это было безумие. Мы стояли под мостом и все бросились бежать. Затем я увидел людей, повисших на парусах. Полицейские катера появились быстро — примерно через пять минут. А затем полиция направила катер к мосту и начала спасательную операцию», — рассказал изданию очевидец происшествия.

Одна из собеседниц NYP сказала, что «не могла поверить в то, что увидела».

«На мгновение я подумал, что лодка может каким-то образом врезаться в парковую зону, где были люди. Я бросился бежать, все бросились бежать. Все были в шоке, а потом мы увидели множество полицейских и услышали вой сирен. Я видел, как там висели люди», — рассказал другой очевидец.

Поврежденное при столкновении с мостом судно эвакуировали с места ЧП.

Бруклинский мост получил незначительные повреждения и после недолгого перекрытия движение автомобилей возобновили.

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших членов экипажа корабля и поблагодарила мэра Нью-Йорка за поддержку.