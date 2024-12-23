Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате взрыва на территории Абаканского опытно-механического завода в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Валентина Коновалова.

Сам губернатор написал в своем телеграм-канале, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.

«В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося», — уточнил он.

Глава республики выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он пообещал, что правительство Хакасии окажет всю необходимую помощь родным и близким этих людей.