Два человека погибли и еще четверо пострадали в результате взрыва на территории Абаканского опытно-механического завода в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Валентина Коновалова.
Сам губернатор написал в своем телеграм-канале, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.
«В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают обстоятельства случившегося», — уточнил он.
Глава республики выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он пообещал, что правительство Хакасии окажет всю необходимую помощь родным и близким этих людей.
Ситуацию на месте трагедии по поручению Коновалова контролирует заместитель главы региона Юрий Курлаев. В своем видеообращении, размещенном в телеграм-канале, он уточнил, что произошел взрыв емкости при опрессовке. По его словам, пожара на месте ЧП нет.