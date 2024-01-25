На насосной канализационной станции в Новотроицке Оренбургской области произошло обрушение, в городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, сообщили в МЧС. Два человека погибли, еще несколько человек пострадали.

По данным пресс-службы губернатора области Дениса Паслера, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона.

«Причина обрушения уточняется. Одна из версий — взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, взорвался баллон с метаном в подвале здания, уточняет ТАСС. Пожара после взрыва не последовало, подчеркнуло агентство.

Один человек после ЧП «обнаружен без признаков жизни», «чтобы обеспечить к нему доступ врачей, ведется разбор завалов», заявили в пресс-службе губернатора области. Позже стало известно о гибели еще одного человека, которого госпитализировали.

«Один из пострадавших с 95% ожогов тела скончался в больнице», — отметили в пресс-службе главы региона.

В ГУ МЧС по Оренбургской области сообщили, что в Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, идет разбор конструкций здания. На место прибыли начальник ГУ МЧС по региону Александр Зенов и глава города.

«Трое пострадавших переданы врачам, еще один извлечен из-под завалов без признаков жизни. Предварительно, под обломками находятся 6 человек», — отметили в МЧС.

В более позднем сообщении говорится, что шесть человек спасены из-под завалов и переданы врачам. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники, отмечается в сообщении.

В пресс-службе губернатора области заверили, что «все системы жилищно-коммунального хозяйства Новотроицка работают в штатном режиме». По словам главы Новотроицка Дениса Меньшикова, отключение водоснабжения не планируется, вода будет подаваться штатно.

После ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), сообщило СУ СК по Оренбургской области.