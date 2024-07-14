13 июля во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания, Дональд Трамп был ранен в результате покушения. Выстрелы раздались примерно через четыре минуты после начала речи на предвыборном митинге. Поднялась паника, послышались крики «пригнитесь» и «бегите». Сотрудники Секретной службы через несколько секунд оказались на сцене и заслонили кандидата в президенты.

После того как стрельба прекратилась, охрана спешно увела Трампа. Судя по опубликованным кадрам, он получил ранение в голову: cледы крови виднелись возле уха и на щеке. Прежде чем спуститься со сцены, Дональд Трамп поднял вверх сжатый кулак и несколько раз что-то прокричал толпе.

Представитель Секретной службы Энтони Гульелми уже заявил, что президент в данный момент в безопасности, а покушение будет тщательно расследовано.

«Инцидент произошел вечером 13 июля на митинге Трампа в Пенсильвании. Секретная служба приняла меры защиты, и бывший президент находится в безопасности. В настоящее время Секретная служба ведет активное расследование, и дальнейшая информация будет опубликована по мере поступления», — заключил Гульелми.

В свою очередь, официальные представители кандидата в президенты подчеркнули, что его жизни ничто не угрожает, он доставлен в больницу для проведения обследования.

Окружной прокурор города Батлер сообщил, что в результате инцидента погибли два человека, один из них — предполагаемый стрелок. Имена погибших пока не называются. Точное число нападавших тоже остается неизвестным.