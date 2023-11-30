30 ноября Китай обнародовал свои предложения по мирному урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС. План опубликовала газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на китайский МИД. По мнению Пекина, стороны должны немедленно прекратить огонь и обеспечить безопасное движение гуманитарной помощи. Формула «два государства для двух народов» остается единственным решением, считают в Китае.

План состоит из пяти пунктов:

Прекращение огня и остановка боевых действий. Совет Безопасности ООН «должен откликнуться на общий призыв международного сообщества к всеобъемлющему прекращению огня» и содействовать деэскалации конфликта;

Обеспечение защиты гражданского населения. Китай напоминает, что все нападения на гражданских лиц и нарушение международного права нужно прекратить, а нападения на гражданские объекты — исключить. «СБ ООН должен также послать четкий сигнал против насильственного перемещения палестинских гражданских лиц и призвать к скорейшему освобождению всех гражданских и заложников», — говорится в китайских предложениях;

Гарантировать доступ гуманитарной помощи. Заинтересованные стороны не должны лишать жителей сектора Газа необходимых для жизни товаров, услуг и медицины. При этом объем гуманитарной помощи нужно увеличивать. Входящие в СБ ООН страны должны усиливать координирующую роль ООН в организации гуманитарной помощи. Также Китай призывает членов СБ ООН способствовать послевоенному восстановлению в Газе;

Увеличить дипломатическое посредничество. Страны СБ ООН должны активизировать посредничество, чтобы предотвратить расширение конфликта на весь регион;

Вернуться к обсуждению плана «два государства для двух народов». СБ ООН должен провести международную конференцию, на которой предстоит выработать «дорожную карту» окончательного решения вопроса о Палестине. Это, по мнению Пекина, невозможно без создания палестинского государства.

План «два государства для двух народов» основан на резолюции Совета Безопасности ООН 242, принятой в 1967 году после Шестидневной войны. Согласно плану, территории Израиля нужно ограничить границами 1949 года. Таким образом, отменяются результаты Шестидневной войны— именно после того конфликта под контроль Израиля перешли сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Как следует из плана, на этих территориях нужно создать палестинское государство, куда смогут мигрировать палестинские беженцы и их потомки по аналогии с миграцией евреев в Израиль. Также этот план называют «территории в обмен на мир», так как он призван положить конец палестинскому терроризму, предоставив палестинцам государство.

Ранее, 29 ноября, председательствующий в этом месяце в Совбезе Китай провел заседание по палестино-израильскому конфликту. Глава МИД КНР Ван И на встрече подчеркнул, что «любое соглашение о будущем Палестины должно полностью отражать волю палестинского народа и учитывать законные интересы стран региона».