В Керчи на востоке Крыма два парома пострадали в результате падения обломков ракет, у них повреждено остекление надстроек, сообщил в телеграм-канале министр транспорт республики Николай Лукашенко. По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет.

«Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодороный — повреждено остекление надстроек», — говорится в сообщении Лукашенко.

По его словам, после оценки повреждений, работа паромной переправы будет возобновлена.

До этого в течение получаса было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Позже в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь на 30 мая средства ПВО уничтожили 8 ракет ATACMS, перехватили 8 беспилотников. Также, по данным ведомства, были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

Керченская паромная переправа (переправа «Крым — Кавказ») через Керченский пролив соединяет Крым и Краснодарский край. Переправа работает круглосуточно в течение всего года. Расстояние между портами— менее 5 км. После завершения строительства Крымского моста работа переправы была прекращена. В 2022 году она возобновила свою работу после взрыва на Крымском мосту.

Накануне вечером, 29 мая, Минобороны сообщило, что в северо-западной части акватории Черного моря «был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины».