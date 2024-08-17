Двое бывших сотрудников ФСБ приговорены к девяти годам строгого режима за получение взяток от представителей римско-католической церкви на сумму почти 20 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ». По его данным, речь идет об экс-сотрудниках второй службы ФСБ — Евгении Лобанове и Денисе Карманове.

Вторая служба ФСБ (официальное название — Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) занимается борьбой с терроризмом и экстремизмом, предотвращением внутриполитических угроз и защитой конституционного строя.

Как узнал «Ъ», заместитель председателя 235-го гарнизонного военного суда (ГВС) Москвы Артем Карпов рассматривал уголовное дело с мая этого года, «проведя, впрочем, всего пять заседаний, два из которых сорвались».

В итоге он признал Лобанова и Карманова виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Карманова также признали виновным в незаконном обороте оружия и боеприпасов, найденных во время обыска (ч. 1 ст. 222 УК).

Учитывая требования гособвинителя из Главной военной прокуратуры, судья приговорил обоих фигурантов к девяти годам колонии строгого режима, лишил их званий полковников и оштрафовал почти на 40 млн рублей каждого (на двукратную сумму взятки).

По данным «Ъ», Главное военное следственное управление СКР установило, что Лобанов и Карманов в 2023 году вынудили представителей римско-католической церкви платить им взятки.

ТАСС в январе передавал, ссылаясь на материалы дела, что Лобанову и Карманову предъявлено обвинение в получении взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве (этот же храм упоминает «Ъ»).

По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года полковники ФСБ получили от священнослужителя почти 20 млн рублей, а взамен гарантировали, что арбитражный суд примет решение в его пользу. Как отмечал ТАСС, обвиняемые признали вину, но требовали квалифицировать их действия как мошенничество (ст. 159 УК), поскольку на самом деле не имели реальной возможности повлиять на арбитраж и ввели настоятеля в заблуждение.

Как указывает «Ъ», осталось неясно, зачем представителям католической церкви могла понадобиться помощь сотрудников ФСБ. Следствие не раскрывает все подробности дела, а представители защиты пока не давали комментариев по этому поводу.

Евгений Лобанов проходил свидетелем по первому уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, напоминает «Ъ». В августе 2023 года Мосгорсуд оставил в силе 16-летний срок лишения свободы для Захарченко по делу о получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей.