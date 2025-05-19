Якутский аэропорт «Зырянка» временно не принимает и не отправляет самолеты. Как стало известно RTVI, из-за сезонного паводка подтоплена грунтовая взлетно-посадочная полоса (ГВПП).

“ГВПП подтоплена на 50% <…> В аэропорту временно приостановлены прием и отправка самолетов”, — говорится в сводке.

При этом “Зырянка” готов принимать и размещать на стоянку вертолеты всех типов.

Также ограничения введены в аэропорту “Ербогачен” в Иркутской области — из-за намокшей ВПП он закрыт для приема самолетов до 20 мая.

14 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что «Зырянка» из-за паводка временно принимает лишь вертолеты. Уточнялось, что затопление произошло из-за весеннего ледохода на реке Колыма, на берегу которой расположен аэропорт.

В связи с этим авиакомпания «Полярные авиалинии» пообещала организовать рейсы на вертолетах из Зырянки в Среднеколымск и обратно (расстояние между этими населенными пунктами — около 230 километров).

По данным МЧС Якутии, к 17 мая ВПП аэропорта “Зырянка” оставалась подтопленной на 30%. В ведомстве предупредили, что в ближайшее время колебания воды продолжатся.

“18-19 мая ожидаются подвижки льда у г. Среднеколымск, 20-21 мая — ледоход”.

С 20 мая «Полярные авиалинии» организуют стыковочные рейсы из Якутска в Зырянку, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Уточняется, что пассажиры вылетят из Якутска в Среднеколымск на самолете Ан-24, а после будут доставлены до конечной точки на вертолете Ми-8.