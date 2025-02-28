Два российских туриста погибли у берегов Филиппин — один утонул, а на другого напали акулы, сообщает Associated Press со ссылкой на начальника береговой охраны. Их унесло подводным течением во время дайвинга к югу от столицы страны.

Как пишет AP, четверо российских туристов отправились на лодке к острову Верде из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро с местным инструктором по дайвингу.

«Во время погружения их унесло сильным подводным течением. Двоим удалось благополучно доплыть до своего катера, двое других, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести», — рассказал AP начальник береговой охраны Эйрланд Лапитан.

По информации агентства, инструктор по дайвингу, другие дайверы и сотрудники береговой охраны немедленно начали поиски. Мелехова нашли через час без сознания, позднее врачи в больнице диагностировали его смерть.

«Другого российского дайвера нашли атакованным акулами. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него», — добавил Лапитан.

В июне 2023 года акула напала на 24-летнего россиянина Владимира Попова на пляжном курорте в Хургаде. По предварительной информации, он не был туристом, а проживал в Египте долгое время. Генконсул Российской Федерации в Хургаде позднее подтвердил, что из-за нападения акулы в Красном море погиб гражданин России.