Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея никогда не сможет объединиться с Южной, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам северокорейского лидера, это связано с государственной политикой южнокорейских властей.

Ким Чен Ын выразил мнение, что Южная Корея стремится к воссоединению «при помощи поглощения» и «единообразности системы». В то же время северокорейский лидер считает, что объединение Корейского полуострова должно происходить на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».

Северную и Южную Корею Ким Чен Ын назвал двумя «самыми враждебными государствами» на Корейском полуострове. При этом, оценивая отношения между странами, он подчеркнул, что они уже не «братоубийственные».

По словам Ким Чен Ына, кризисная ситуация на Корейском полуострове выходит из-под контроля, приближая начало войны, из-за «безоглядной мании конфронтации с КНДР», а также «военно-провокационных шагов» и «враждебных действий» со стороны США и Южной Кореи.

Северокорейский лидер заверил, что в случае обострения ситуации военные КНДР должны быть готовы «умиротворить» всю Южную Корею. В частности, он не исключил возможности использования ядерного оружия.

«Народная армия должна внимательно следить и чутко управлять быстро меняющейся ситуацией с безопасностью на Корейском полуострове <…> и должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи <…> включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Ким Чен Ын.

В конце августа КНДР провела имитацию ядерного удара по объектам на территории Южной Кореи. Северокорейские власти заявили, таким образом страна отреагировала на совместные военные учения Вашингтона и Сеула, которые Пхеньян назвал «репетицией войны».