Во Франции потерпели крушение два военных самолета, сообщает Le Figaro. По данным издания, авиакатастрофа произошла около полудня в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке страны. Информацию об инциденте подтвердил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он уточнил, что столкнулись два истребителя Rafale.

Региональная газета L’Est Republicain пишет, что крушение потерпели два истребителя Dassault Rafale. Авария, как утверждает издание, произошла в районе Отревиля — на границе между департаментами Вогезами и Мерт-и-Мозель.

L’Est Republicain отмечает, что самолеты могли прилететь с одной из ближайших авиабаз, которые расположены в Очи и в Сен-Дизье. Одному из пилотов, по данным газеты, удалось катапультироваться — он получил травмы, но находится в сознании. Сколько человек было на борту вместе с ним — неизвестно. L’Est Republicain указывает, что всего в двух самолетах могло находиться три человека.

Le Parisien пишет, что в аварии участвовали два самолета Dassault Rafale из авиабазы в городе Сен-Дизье, который находится в департаменте Марна Верхняя. Издание утверждает, что авария произошла в районе Коломби-Ле-Бель, коммуны на границе департамента Вогезы.

Для поддержки вооруженных сил в проведении поисковых операций задействован оперативный центр департамента. Он рекомендует «избегать этого сектора» и следовать рекомендациям властей, отмечает Le Parisien.

«Военное ведомство сообщит о причинах аварии. Дальнейший анализ ситуации будет проведен, как только станет известна новая информация», — говорится в заявлении департамента Мерт-и-Мозель.

Данных о жертвах и пострадавших на момент написания новости нет.