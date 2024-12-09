Два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части страны. Губернатор провинции Абдуллах Эрин в эфире TRT Haber сообщил, что в результате аварии погибли пять человек.

«Произошло столкновение двух вертолетов училища сухопутных сил. Погибли пять человек, один получил тяжелое ранение», — сказал губернатор.

На место крушения прибыли бригады скорой помощи и пожарные.

По данным Минобороны Турции, вертолеты Школы армейской авиации Bell UH-1 выполняли тренировочные полеты. После столкновения один из них разбился рядом с заправочной станцией, другой приземлился.

Свои соболезнования выразил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«Пусть Бог помилует наших героических солдат, погибших в результате крушения военного вертолета в районе Кечиборлу Ыспарта, и я желаю терпения и соболезнования их семьям и родственникам. Пусть души наших мучеников упокоятся с миром», — написал он в соцсетях.