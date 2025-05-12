Два человека пострадали в результате подрыва автомобиля в Брянской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Очередные варварские преступления киевского режима. На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство», — написал он.

Мужчина и женщина, получившие осколочные ранения разной степени тяжести, были госпитализированы.

«Уважаемые жители, вновь призываю вас к осторожности! Враг беспощаден и подло атакует наше приграничье. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» — обратился Богомаз к жителям области.

8 мая Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Каменский Хутор в Климовском районе, в результате которого осколочные ранения получил мирный житель.

В тот же день в результате атаки дронов-камикадзе на село Демьянки в Стародубском муниципальном округе был ранен водитель автомобиля.

«Сотрудник Понуровской сельской администрации выехал к жителям после атаки украинских дронов. Во время поездки его автомобиль был атакован вражеским дроном. В результате нанесенного удара мужчина получил минно-взрывные травмы», — сообщил глава региона.

Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

7 мая Богомаз сообщил о ликвидации более 140 воздушных целей, включая одну крылатую ракету в ходе отражения массированной атаки ВСУ. После этого украинская сторона, по данным губернатора, совершила еще 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов.