Засуха в некоторых частях Южной Африки настолько сильна, что правительства двух стран — Намибии и Зимбабве — анонсировали вынужденный забой слонов на мясо, передает СNN.

Власти Намибии в августе объявили, что приступают к забою 723 животных, включая 83 слона, 30 бегемотов и 300 зебр, чтобы «накормить отчаянно голодных» жителей. В сентябре убийство 200 слонов санкционировало правительство Зимбабве.

Руководство обеих стран заявило, что отстрел диких животных позволит смягчить последствия сильнейшей засухи в регионе за последние 100 лет, снизить нагрузку на землю и воду и предотвратить конфликты, поскольку животные приходят в населенные пункты в поисках пищи.

Но это решение вызвало ожесточенные споры. Защитники природы критикуют отстрелы, называя их жестокими и краткосрочными, создающими опасный прецедент. Решение отдать часть слонов Намибии охотникам-туристам, часто из США и Европы, которые платят тысячи долларов за отстрел животных и оставляют себе части тел в качестве трофеев, вызвало еще более серьезные вопросы о мотивах властей.

Однако некоторые сторонники отстрела считают, что критики в лучшем случае не понимают сути охраны природы, а в худшем являются «расистами», указывая африканским странам, что им делать, и ценя дикую природу выше людей.

Ситуация в Южной Африке оценивается как катастрофическая. Урожай практически полностью погиб, и почти 70 млн человек отчаянно нуждаются в еде. В апреле власти Зимбабве объявили режим «национального бедствия», в мае руководство Намибии последовало их примеру, поскольку около половины населения страны столкнулись с острой нехваткой продовольствия.

Засуха была вызвана Эль-Ниньо — естественным климатическим явлением, которое привело к резкому сокращению количества осадков в регионе, — и усугубилась антропогенным климатическим кризисом. «Реальность такова, что мы наблюдаем беспрецедентный рост засух», — констатирует заместитель исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Элизабет Мрема.

По ее словам, добыча и употребление дичи в пищу являются обычной практикой в ​​культурах по всему миру, «при условии, что осуществляется с использованием научно обоснованных, устойчивых методов». Власти Намибии и Зимбабве заверяют, что отстрел не будет угрожать долгосрочному выживанию популяций диких животных. По их словам, наоборот, сокращение численности позволит защитить оставшихся животных, страдающих от дефицита продовольствия и водных ресурсов.

Все животные в Зимбабве и большинство в Намибии будут убиты профессиональными охотниками, сообщил Крис Браун — ученый-эколог из Намибийской палаты окружающей среды, ассоциации природоохранных групп, которая поддерживает отстрел. «В основном это делается ночью с глушителем и инфракрасным прицелом, чтобы можно было очень близко подобраться к животным. Выстрел в голову, животные падают», — объяснил эксперт CNN. По его словам, такой вариант забоя «очень гуманный» — в отличие от обращения с сельскохозяйственными животными, которых «запихивают в грузовики, прежде чем убить на бойнях». Мясо отстреленных животных будет роздано нуждающимся, добавил Браун.

Около 12 из 83 намибийских слонов, подлежащих отстрелу, будут убиты охотниками за трофеями, сообщил представитель Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии Ромео Муюнда. Это решение властей вызвало возмущение африканских защитников окружающей среды, которые заявили, что допуск туристов к отстрелу слонов «ставит вопрос об истинном мотиве» властей. Муюнда заверил, что вырученные с охотников за трофеями средства пойдут не правительству Намибии, а «сообществам, пострадавшим от конфликтов между человеком и дикой природой».

По данным от 2022 года, в Намибии обитает около 21 тысячи слонов. В некоторых районах, по словам Брауна, их так много, что они стали «практически невыносимыми для человека» — уничтожают посевы, наносят вред домашнему скоту и даже убивают людей. В 2020 году намибийские власти объявили аукцион на продажу 170 слонов, но смогла продать только треть. «Правда в том, что слоны никому не нужны», — констатирует Браун.

Однако многие не верят в аргумент о перенаселенности Намибии слонами. «Дикие животные в стране выжили, но их численность сократилась за последние 12 лет засух», — сказал председатель некоммерческой организации Desert Lions Human Relations Aid Айзек Смит. По его словам, в тех районах, где запланирован отстрел, популяция слонов сократилась особенно сильно.

В Зимбабве, по данным правительства страны, численность слонов превышает 85 тысяч особей. Некоторые эксперты считают эти цифры завышенными. Директор-основатель Центра управления природными ресурсами Фарай Магуву пояснил CNN, что собранные властями сведения не соответствуют действительности из-за отсутствия учета перемещений слонов через границы. По его словам, операторы сафари в национальном парке Хванге (это один из районов, где планируется отстрел) жалуются на «сокращение численности животных».

Магуву утверждает, что проблема кроется не в слонах, а в неэффективном управлении земельными ресурсами и неконтролируемом росте числа поселений рядом с нацпарками и в буферных зонах, предназначенных для разделения животных и людей.

Защитники природы обеспокоены и тем, что убийство слонов нарушит хрупкую экологию двух стран, сделав их еще менее устойчивыми к засухе. Оператор сафари и защитник природы в парке Хванге Элизабет Валерио опасается, что отстрел может «непреднамеренно усилить конфликт между слоном и человеком», поскольку «травма от убийства сородичей может сделать слонов более агрессивными». Власти Намибии и Зимбабве в ответ пояснили, что профессиональные охотники гарантируют полный отстрел групп слонов, чтобы предотвратить выживание какой-то одной особи, способной впоследствии проявить агрессию.

Самым обоснованным аргументом критиков отстрела СNN считает указание на то, что убийство слонов вряд ли принесет реальную пользу в условиях катастрофической засухи, поскольку голодают миллионы людей, и мяса на всех не хватит. Более того, как напомнил Магуву, в Намибии и Зимбабве отсутствует традиция поедания слонятины. «Многие из нас впервые слышат, что мясо слона можно есть. И ожидать, что бедные семьи съедят его, потому что у них нет выбора, — это оскорбительно», — заявляет он.

Старший научный сотрудник южноафриканской организации социальной справедливости EMS Foundation Меган Карр считает, что отстрелы не помогут решить проблему голода, за исключением самых краткосрочных мер, и называет их «ошибочными и жестокими».

Биолог-эколог и консультант по природным ресурсам Кит Линдси обеспокоен тем, что отстрел может быть использован для смягчения международных правил торговли дикими животными — например, продажи слоновой кости. Он заявил CNN, что принимаемые властями меры могут создать впечатление, будто «люди, которые выступают против торговли дикими животными, выступают против голодающих».

Представитель правительства Намибии Муюнда заявил, что критики отстрела игнорируют страдания, которые засуха причиняет как людям, так и животным. Он также обвинил их в лицемерии, напомнив, что в западных странах тоже убивают диких животных. «Просто потому, что это Намибия и это африканская страна, решение ставится под сомнение», — возмутился чиновник.

Браун из Намибийской палаты охраны окружающей среды обвинил критиков отстрела в расизме, поскольку они, по его мнению, считают, что африканские страны не вправе распоряжаться своей дикой природой, и пытаются навязать свое мнение извне.

Однако защитники окружающей среды указывают на то, что изменения климата продолжаются, вынуждая ожидать все более разрушительных засух и других катаклизмов в последующие годы, поэтому поиски выхода в убийстве диких животных могут в конечном итоге привести к исчезновению популяций. «Правительство может начать что-то, что потом не сможет закончить. Это будет продолжаться и продолжаться», — спрогнозировал Магуву.