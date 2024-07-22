Две девушки погибли в результате пожара в квест-комнате в Махачкале, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц ( ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении Следственного управления СК по Дагестану.

Пожар произошел в квест-комнате «Дом ужасов», сообщает телеграм-канал Baza. По словам источников, 19-летняя Асият и 25-летняя Мадина пришли на квест вместе с мужьями. Сообщается, что одна из них вышла замуж недавно. По сценарию квеста, на одну из девушек надели наручники.

Как рассказали SHOT очевидцы, пожар возник после того, как один из сотрудников квеста поджег специальную перчатку и бросил ее в сторону бензопил с керосином.

После того, как возникло возгорание, мужчины стали искать огнетушитель, пока девушка пыталась спасти свою подругу в наручниках. Асият скончалась от полученных ожогов после госпитализации, Мадина умерла утром.

«Ночью к нам привезли двух девочек после пожара, одна скончалась сразу, другая сегодня утром», — рассказал заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов.

Помимо девушек, был также госпитализирован 20-летний муж Асият с 50% ожогов тела. Квест-парк принадлежал 33-летнему участнику дагестанской сборной КВН Гусейну Ибрагимову, он был задержан для проведения допроса.