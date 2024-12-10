В Москве две бортпроводницы компании «Уральские авиалинии» попали под поезд и погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По информации портала E1, трагедия произошла на станции Нагатинская утром 8 декабря.

«Девушки Диана и Агата планировали поехать в Домодедово на работу, они шли возле железнодорожных путей, чтобы без билета попасть на станцию. Вскоре подруги увидели поезд, попытались залезть на платформу, но не успели», — пишет E1.

Однако, по данным пресс-секретаря авиакомпании Веры Гасниковой, девушки, которым было 19 и 20 лет, попали под поезд в нерабочее время.

«Авиакомпания официально подтверждает, что это наши сотрудницы. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде», — сказала она.

Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, сейчас по факту происшествия проводится проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Следователи также выясняют находились ли девушки в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия.