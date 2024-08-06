В Краснодарском крае в районе Армавира произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и рейсового микроавтобуса «Ставрополь-Краснодар». В результате аварии двое человек погибли, еще 14 пострадали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. До это пресс-служба МЧС России писала про 11 пострадавших.

По информации оперативного штаба, в аварии пострадали шестеро детей, еще один ребенок погиб на месте. В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что погибли водитель автомобиля и его малолетний пассажир. Их тела достали из салона машины.

Кроме того, сообщается о госпитализации 11 человек, еще одному пострадавшему помощь оказали на месте. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД писал, что в больницы доставлены семь пассажиров микроавтобуса. Они получили различные травмы.

Авария произошла днем 6 августа на 178-м километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». По данным регионального МЧС, в момент столкновения в микроавтобусе находилось 17 пассажиров, в легковом автомобиле — пять человек.

По данным прокуратуры края, водитель легкового автомобиля «Volkswagen Passat CC» не пропустил грузовик, когда выезжал со второстепенной дороги на трассу Р-217, что привело к столкновению. После этого обе машины врезались в ехавший по встречной дороге рейсовый автобус, следовавший из Ставрополя в Краснодар.

На месте ДТП продолжают работать оперативные службы. Для ликвидации последствий аварии задействованы 36 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю 12 человек и четыре единицы техники. Движение на трассе не перекрывалось.

Управление Следственного комитета (СК) в Краснодарском крае возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть по неосторожности (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Прокуратура Армавира поставила на контроль ход расследования дела.