В детском психоневрологическом интернате «Солнечный дом» в Петровом Вале Камышинского района Волгоградской области двое детей умерли после заражения ветрянкой, сообщает местное издание V1 со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, заболевание было выявлено 7 ноября.

В общей сложности заболели 11 воспитанников интерната, из которых шестеро находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением врачей, а трое получают медицинскую помощь амбулаторно. В пансионате введен карантин. Его директор Валентин Ришовский отказался отвечать на вопросы журналистов, потребовав прислать ему письменный запрос.

Глава городского поселения Петров Вал Инна Друзина заявила, что ничего не слышала о массовом заражении ветрянкой в «Солнечном доме» и вообще не имеет никакого отношения к этому интернату.

В следственном управлении СКР по Волгоградской области сообщили, что одному из умерших детей было четыре года, а второму восемь лет. Первого привезли в детскую городскую больницу Камышина 23 ноября, второго — 27 ноября. У обоих на момент госпитализации имелись выраженные симптомы инфекционного заболевания, отягощенные «сопутствующими диагнозами», и развились осложнения в виде пневмонии.

«Несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, 28 ноября дети скончались. Незамедлительно по данному факту территориальным подразделением СКР были организованы процессуальные проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия случившегося», — заявили в следственном ведомстве. Вскрытие будет проводиться в Волгограде.

На странице «Солнечного дома» в соцсети «ВКонтакте» нет никаких упоминаний о вспышке ветрянки, умерших детях и карантине. Более того, 25 ноября — уже после госпитализации первого ребенка — появилось сообщение о визите волонтеров «Движения первых», которые играли с детьми в настольные игры и проводили «кулинарный батл». На следующий день была опубликована новость о начале подготовки к Новому году в творческой мастерской, из чего можно сделать вывод об отсутствии карантина.

Сегодня, 3 декабря, в ленте паблика рассказывается о Дне инвалида. «В ГКССУ СО Детский ПНИ “Солнечный дом” этот день проходит под знаком доброты. Ребята готовят друг другу памятные подарки, но и сами не остаются без внимания», — говорится в сообщении.

Ход процессуальной проверки по факту смерти детей взяла под контроль волгоградская областная прокуратура. «Согласно имеющимся данным дети страдали рядом врожденных тяжелых хронических заболеваний, являлись инвалидами», — уточнили в ведомстве.

Волгоградское ИА «Высота 102» передает, что умершие от ветрянки дети — это четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка, которые оба являются инвалидами детства и проживали в интернате с рождения. По данным агентства, предварительно причиной смерти считают возникшие в ходе болезни осложнения.

Детский ПНИ «Солнечный дом», созданный еще в 1973 году, является единственной в регионе организацией социального обслуживания, где детям с психическими расстройствами предоставляются социальные услуги в стационарной форме. Интернат рассчитан на 19 групп общей численностью 205 человек. Там проживают дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми множественными нарушениями развития.