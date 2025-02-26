Минусинский городской суд Красноярского края приговорил бывших бойцов ЧВК «Вагнер» Максима Зеленова и Алексея Чернявского к 5,5 года колонии каждого по делу о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подсудимые будут отбывать наказание в колонии общего режима. Зеленову также назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

Согласно материалам суда, Зеленов и Чернявский отбывали наказание в исправительных колониях Иркутской области. По данным СМИ, Зеленов в 2018 года был осужден за убийство, а Чернявский отбывал срок за угон и разбой.

В ноябре 2022 года они вступили в ЧВК «Вагнер» и были помилованы указом президента России Владимира Путина со снятием судимости. Мужчин направили на боевую подготовку в тренировочный лагерь, но в январе 2023 года они сбежали оттуда и скрылись в ЛНР. При этом оба поддерживали связь с родственниками в Красноярском крае.

В июне 2023 года Зеленов связался с проектом Gulagu.net (его основатель Владимир Осечкин внесен Минюстом России в реестр иноагентов), где ему предложили помочь восстановить документы, выехать из России и получить политическое убежище, а также 50 тыс. рублей за интервью на YouTube, сообщили в суде.

Зеленов и Чернявский дали Gulagu.net интервью по видеосвязи из луганской квартиры. Согласно суду, они «сообщили ложные сведения о совершении участниками <…> ЧВК “Вагнер” по приказу командования убийств мирного населения, в том числе женщин и детей, в ходе проведения СВО России в Украине». По утверждению бывших заключенных, убийства якобы совершались в декабре 2022 ― январе 2023 года в населенных пунктах вблизи Соледара.

Суд заключил, что Зеленов и Чернявский «ввели в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности и достоверности действий» добровольческих объединений, участвующих в военной операции, «создали видимость противоправной, нарушающей международное законодательство» деятельности российской армии, а также подорвали ее авторитет и дискредитировали ее перед обществом.