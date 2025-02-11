Двух человек госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, после того как им они перекусили слойками, в которых могла находиться ртуть. Об этом сообщил московский департамент здравоохранения в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что пострадавшие самостоятельно обратились за помощью. По их словам, они купили слойки в одной из столичных пекарен, а в начинке обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть.

Прибывшая на место бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка, после чего их доставили в «Склиф» для дальнейшего обследования и лечения.

«Медики выполнили необходимые исследования и процедуры: так называемый кишечный лаваж — полное промывание желудочно-кишечного тракта», — уточнил депздрав.

Сейчас состояние пострадавших оценивается как стабильное. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование инцидента.

Телеграм-канал Shot утверждает, что пострадавшие ели выпечку у дома на улице Азовской. Аналогичные данные приводит Baza.

Как пишет Shot, после инцидента сотрудники Следственного комитета (СК) и Роспотребнадзора прибыли в пекарню «Мельница» на Симферопольском бульваре, где, предположительно, были куплены слойки с ртутью. По данным канала, сотрудники СК опрашивают работников и владельцев заведения, а также изымают записи видеокамер, а представители Роспотребнадзора берут пробы, замеряют уровень ртути в помещении и проверяют документацию.