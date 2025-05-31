В Мещанский районный суд Москвы направлено на рассмотрение уголовное дело мужчины, который, как сообщила городская прокуратура, предположительно украл деньги двух граждан под предлогом превращения рублей в доллары. Телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники утверждает, что обвиняемый — это 40-летний Таканг Ханс Таби из Камеруна.

В прокуратуре уточнили, что мужчина уже имеет судимость и сейчас находится в СИЗО под стражей в соответствии с решением суда. Ему вменяют ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере): у одного потерпевшего похищено 500 тысяч рублей, у второго — 1,25 миллиона. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

По версии следствия, мужчина сам выходил на контакт с будущими жертвами и втирался к ним в доверие, после чего рассказывал о якобы имеющихся у него сверхъестественных способностях, позволяющих с помощью колдовских ритуалов превращать бумагу в доллары. Baza отмечает, что обвиняемый пользовался «старой, но, как оказалось, всё ещё рабочей схемой».

«Чтобы превратить бумагу в деньги, необходимо взять купюру достоинством 5 тысяч рублей, помыть её специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов», — рассказал один из потерпевших.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый сначала демонстрировал жертвам фокус, создавая у них впечатление, будто и правда превратил бумагу в 100 долларов, а когда они ему верили, проделывал тот же «ритуал» с большим количеством бумаги, велел держать ее завернутой в фольгу и не вскрывать на протяжении определенного времени, якобы пока действует «специальный порошок», а сам забирал оплату за свои услуги, скрывался и больше не выходил на связь. Потерпевшие, выполнив указания, разворачивали фольгу и обнаруживали там все ту же бумагу.

Эта мошенническая схема действительно широко распространена, причем не только в России. Чаще всего, судя по криминальной хронике, ею пользуются выходцы из Африки. Они покрывают подлинные купюры порошком и выдают за обычную бумагу, а затем смывают порошок, имитируя превращение бумаги в деньги. Порошок мошенники делают сами — чаще всего на основе крахмала. В одном из аналогичных уголовных дел в 2010 году фигурировал порошок из детской присыпки, йода и кока-колы.

Чтобы развеять сомнения, жертве предлагают отнести «превращенную» купюру в банк — и она, естественно, проходит проверку на подлинность. Тогда мошенники предлагают купить у них «волшебную» жидкость для обработки бумаги или ингредиенты для ее приготовления — а иногда и саму бумагу, якобы обладающую особыми свойствами.

В 2023 году в Москве был арестован камерунец, выманивший у местного жителя 23 тысячи долларов под предлогом превращения черной бумаги в деньги. Он заранее покрыл настоящие купюры специальной черной краской, которую удалил с помощью растворителя в присутствии жертвы. Потерпевший поверил в реальность увиденного и купил у афериста черную бумагу и растворитель.

В 2019 году выходцы из Камеруна обманули жителя Узбекистана, пообещав ему за 20 тысяч долларов превратить бумагу в 60 тысяч долларов. Чтобы разбогатеть, мужчина занял деньги у местного криминального авторитета. Мошенники предложили отметить сделку, подмешали жертве снотворное в алкоголь и уехали на родину. Впоследствии лишившийся денег криминальный авторитет через соцсети выманил их сообщника в Узбекистан, похитил и потребовал выкупа.

В 2017 году трое приезжих из Африки были арестованы в Стамбуле, где выманили у местного предпринимателя около 25 тысяч евро. На эти деньги они обещали ему изготовить специальную жидкость для превращения черной бумаги в денежные купюры. При задержании у них изъяли листы бумаги, которая обычно используется в школе на уроках труда для изготовления поделок.

В 2015 году московская полиция задержала двух уроженцев Центральной Африки, которые выманили у местного жителя 5 млн рублей за «волшебную» жидкость для превращения бумаги в 100-долларовые купюры. Для конспирации они работали в масках и перчатках, утверждая, что такая защита необходима из-за токсичных испарений, но это не помешало сотрудникам правоохранительных органов установить их личности.