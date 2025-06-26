При взрыве газа с последующим горением в пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области погибли два человека, говорится в телеграм-канале региональной прокуратуры. Местные власти сообщают о семи пострадавших.

«26 июня 2025 года, в 2 час. 55 мин. в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о хлопке бытового газа в одной из квартир многоквартирного дома по ул. Карла Маркса в г. Ивдель», — сказано в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, в результате взрыва, предварительно, пострадали соседи, проживающие в непосредственной близости от квартиры, в которой произошло ЧП. Пострадавшие были госпитализированы с отравлением угарным газом и гипертоническим кризом.

В региональном департаменте информационной политики уточнили, что при взрыве пострадали семье человек.

«По предварительной информации, пострадали семь человек, в том числе четверо госпитализированы в Ивдельскую ЦРБ. Спасатели продолжают поиск жильцов поврежденной квартиры», — сказано в сообщении.

Согласно первоначальной информации прокуратуры, в квартире проживали два человека, которые пользовались бытовым газом в баллонах.

«На текущий момент обнаружены тела двоих жильцов квартиры. Продолжается разбор завалов», — сообщили в ведомстве.

В результате взрыва были повреждены несколько квартир, специалисты оценят устойчивость конструкций дома.

В МЧС по Свердловской области уточнили, что в квартире на втором этаже произошел взрыв газового баллона с последующим горением.

«Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

По информации МЧС, эвакуировались 19 человек, в том числе 7 детей. В 03:40 открытое горение на пожаре ликвидировано.

E1.RU выяснил, что дом, где произошел взрыв, не был газифицирован. Все жильцы пользовались электрическими плитами. За исключением тех, в чьей квартире произошло ЧП.

По словам соседки, проживающие в той квартире — мужчина и женщина в возрасте.

«Знаю, что они часто таскали к себе всякие вещи с улицы. И пахло у них из квартиры неприятно, на лестничной клетке запах был. Не знаю, откуда у них взялся газовый баллон. Но у них, вроде бы, были долги за коммуналку», — рассказала она.

Она отметила, что видела, как соседи покупали маленькие газовые баллончики в магазине.

«А тот, что взорвался, был очень большой, пожарные сказали, больше метра», — добавила девушка.