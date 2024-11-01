Двое сотрудников линейного отдела полиции в аэропорту Сочи задержаны по подозрению в организации контрабанды телефонов iPhone из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Установлением всех обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники собственной безопасности транспортной полиции, уточняет агентство.

«При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке», — сказали агентству в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

В первой версии сообщения ТАСС, в которое затем агентство внесло правки, говорилось о задержании одного человека — «заместителя начальника отдела МВД России в аэропорту Сочи».

Телеграм-канал SHOT написал ранее, что задержаны двое — начальник линейного отдела полиции в сочинском аэропорту и его подчиненный, командир патрульной-постовой службы. В публикации говорилось, что их сдал местный предприниматель, который хотел с их помощью ввезти из ОАЭ 30 айфонов в обход таможни.

По данным канала, полицейские просили за свое содействие 150 тысяч рублей, но бизнесмен не решился дать взятку из опасений, что будет пойман сам. Вместо этого он сообщил в органы о своей договоренности с этими сотрудниками и способствовал их задержанию при передаче им денег на площади перед аэропортом.

Оба задержанных помещены в СИЗО, утверждает SHOT. Против них возбуждено дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК), пишет канал. Максимальный срок за это — 12 лет лишения свободы.