В результате ночной атаки дронов на Сочи погибли двое работников поездной бригады Федеральной пассажирской компании (ФПК). Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Еще двое сотрудников пострадали и находятся в больнице. Все они попали под удар, когда после рейса ехали на автомобиле отдыхать.

По данным Минобороны, в ночь на 24 июля средства ПВО уничтожили 39 беспилотников: 21 дрон ― над Черным морем, 11 — над Азовским морем, семь — над Краснодарским краем.

В Адлерском районе Сочи из-за падения обломков произошел пожар на территории гаражного кооператива на улице Авиационной. Погибли две женщины, находившиеся рядом в момент падения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Восемь гаражей повреждены огнем.

Двое погибших, о которых сообщили в РЖД ― тоже женщины, уточняет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Кондратьева, еще 11 человек пострадали, четверо госпитализированы. В числе раненых сотрудник ДПС, его доставили санитарной авиацией в больницу Краснодара, сообщает официальный канал администрации Сочи.

Обломки дрона попали также попали на территорию нефтебазы на федеральной территории «Сириус», сообщил глава территории Дмитрий Плишкин.

В аэропорту Сочи из-за атаки дронов вводились ограничения, более 100 рейсов было задержано. Рейсы обслуживаются на вылет и прилет согласно очередности и готовности воздушных судов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.