Двое сотрудников МЧС погибли при тушении пожара в жилом доме в городе Соликамске Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Произошло обрушение кровли, огнеборцы МЧС России оказались под завалами», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме на улице Льва Толстого на площади 900 кв. м. Очевидцы сообщили, что в здании могут находиться люди. Горючесть конструкций способствует распространению огня, тушение осложняет высокая температура, сообщили ТАСС в ведомстве.

На месте работают более 40 специалистов и 19 единиц техники.