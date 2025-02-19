В Северной Осетии в районе ущелья Танадон после схода лавины пропали двое туристов из Санкт-Петербурга, сообщает МЧС. На их поиски отправились более семи спасателей.

Двое мужчин 25 и 36 лет приехали в Северную Осетию на четвертый фестиваль ледолазания «Таймаз», который проходит в этом году с 17 по 23 февраля. Мероприятие проводят в Дигорском ущелье национального парка «Алания».

Как пишет «Комсомольская правда», туристы зашли в ущелье Танадон в рамках задания, а после перестали выходить на связь. В МЧС уточнили, что у них не было с собой раций и биперов — устройств, предназначенных для приема и передачи радиосигналов. Эти приборы являются одними из необходимых элементов экипировки для перемещения в местах с высокой опасностью схода лавин.

В ведомстве добавили, что занятия по ледолазанию не являются туристическим маршрутом, поэтому мужчины по приезде в Осетию не регистрировались в МЧС.

В последний раз лавина в районе ущелья Танадон сходила в конце 1980-х годов. В МЧС уточнили, что 19 февраля в районе поиска туристов сошли три лавины. В горах Северной Осетии сильный снегопад и минимальная видимость. Действует штормовое предупреждение, оно продлится еще несколько суток. Угроза схода лавин сохраняется, подчеркнули в ведомстве.