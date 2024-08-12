Двое молодых жителей Ингушетии, доставленные в Санкт-Петербург для проведения следственных действий по делу об убийстве девушки с особой жестокостью, дали признательные показания, пишет «Фонтанка». По данным издания, задержанным 21 и 23 года, и они утверждают, что совершили преступление под воздействием наркотиков.

Следственный отдел СКР по Московскому району Петербурга сообщил, что в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору» (п.п. «д, ж» ч. 2 ст. 105 УК).

По версии следствия, 1 августа подозреваемые, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире на Краснопутиловской улице, нанесли 25-летней девушке множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. Труп пролежал в квартире около недели. На теле обнаружено 112 колото-резаных ран.

О жертве «Фонтанка» писала, что в последнее время девушка была официально безработной и за три года дважды получала административные протоколы за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача.

Установленная в подъезде камера засняла, как будущая жертва поднималась по лестнице в сопровождении четырех мужчин. Двое из них, как считают следователи, покинули ее квартиру до убийства.

В ходе следственного эксперимента задержанные показали, как убивали жертву, а потом в ванной комнате умывались и отмывали использованные для убийства ножи, которые далее выбросили в окно. Молодые люди скрылись, выбравшись из квартиры по водосточной трубе, а потом уехали в родную Ингушетию, где были задержаны и доставлены обратно в Петербург.

«Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении следственного ведомства.