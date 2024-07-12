Шестнадцать детей незаконно удерживались в Уфе в арендованной квартире, где подвергались побоям, сообщила пресс-служба СКР по Башкирии. Подозреваемые задержаны, это двое граждан Таджикистана, которые, по данным Mash, создали «нелегальный медресе» для мальчиков.

По версии следствия, 16 несовершеннолетних долгое время «незаконно удерживались» в квартире, где к ним применялись «незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев». Речь идет о детях и подростках в возрасте от 4 до 16 лет, некоторые из них — граждане Таджикистана.

После того, как один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин, следователи СКР и оперативники МВД в ночь на 12 июля пресекли противоправные действия. Дети освобождены, задержаны двое граждан Таджикистана, добавили в СУ СК по Башкирии.

В ведомстве отметили, что сейчас устанавливаются родители пострадавших и все обстоятельства произошедшего. Детей поместили в специализированные социальные учреждения, при необходимости им будет обеспечена медицинская и психологическая помощь.

Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.

В МВД по Башкирии сообщили, что полиция проводит проверку после причинения телесных повреждений подростку и нарушения миграционного законодательства.

По данным ведомства, 14-летний мальчик с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Предварительно установлено, что травмы нанесли подростку в доме, где находились в общей сложности 16 детей, родители которых нарушают миграционное законодательство.

Подозреваемые доставлены в Следственный комитет. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК (истязание), ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По сообщению телеграм-канала Mash, подозреваемые — выходцы из Таджикистана Махмадамин и Шахмод. Они создали «нелегальный медресе» для мальчиков, где «клеймили их раскаленным железом».

Мужчины жили на деньги, получаемые от родителей учеников, и переезжали с одной квартиры на другую. Преступники избивали детей резиновыми палками, ломали им пальцы и запрещали жаловаться родителям, отмечает Mash. Мигранты учились в Российском исламском университете ЦДУМ, откуда их отчислили за неуспеваемость, добавил канал.