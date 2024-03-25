Двое членов банды «Цапки», осужденные на 20 лет за массовое убийство в кубанской станице Кущевской, получили помилование после участия в боях на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на «заслуживающие доверия источники».

Речь идет о двух участниках ОПГ — Вячеславе Рябцеве, известном как Буба, и Андрее Быкове по прозвищу Бык.

По данным издания, Рябцев участвовал в боевых действиях в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», куда он вступил зимой 2022 года, получил ранение, был награжден медалью и летом 2023 года по окончании полугодового контракта вернулся в Краснодарский край, женился и устроился на работу. Где работает мужчина источники «Ъ» не уточнили.

Как сообщал портал 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, после освобождения Рябцев избегает «злачных мест», и пока не замечен в противоправных действиях. Телеграм-канал Baza пишет, что Рябцев живет со своей матерью, прописанной в Краснодарском крае.

Быков с сентября 2023 года служит в подразделении Минобороны. Спустя два месяца он получил тяжелое ранение ноги, после чего его направили на лечение в госпиталь в Донецке, где его навещала мать умершего лидера банды Сергея Цапка Надежда, которая воспитывала его с подросткового возраста, поскольку его семья была неблагополучной.

По информации собеседника 161.RU, Быков будет восстанавливаться в клинике еще примерно четыре месяца, после чего сможет окончательно выйти на свободу. Куда бывший преступник отправится после этого, источник портала сказать затруднился.

В конце января в сети появилось фото, на котором возле отделения травмпункта запечатлены Андрей Быков в гипсе и Надежда Цапок. Однако в разговоре с 161.RU женщина стала отрицать достоверность снимка и заявила, что это «фейк».

Источник 161.RU утверждает, что первым в зону боевых действий отправили именно Вячеслава Рябцева, причем, ему в этом «помогли», поскольку он пошел на сделку со следствием. ЧВК «Вагнер» же не хотела принимать его в свои ряды, отмечает собеседник.

Еще один член банды, Владимир Алексеев по прозвищу Беспредел, получивший пожизненный срок, в ходе одного из недавних судебных процессов заявлял, что он также просил заключить с ним контракт на участие в военной операции на Украине, но ему было отказано, утверждают источники 161.RU и «Ъ».

Дело «Цапков» в Кущевской

Вячеслав Рябцев и Андрей Быков были одними из фигурантов уголовного дела о массовом убийстве нескольких семей в 2010 году. В ночь на 5 ноября в станице Кущевская Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей, самой младшей девочке не было и года.

Преступники заранее знали, что в гостях у Аметова будет директор агрофирмы «Астон» из Ростова Владимир Мироненко. В результате нападения погибли семьи Аметова и Мироненко, а также соседка фермера Наталья Касьян с сыном.

Как позднее признавался сам лидер банды Цапок, преступление он задумал из мести, якобы Аметов мешал ему вести бизнес и подрывал авторитет. Кроме того, по данным следствия, Цапок подозревал фермера в причастности к гибели своего родственника.

В вооруженном нападении были задействованы сам главарь ОПГ Сергей Цапок, а также члены банды — Андрей Быков, Владимир Алексеев, Сергей Карпенко и Игорь Черных. Вячеслав Рябцев утверждал в суде, что в преступлении не участвовал, поскольку у него была травма ноги. Но именно у него дома проходила подготовка к нападению. Рябцев в свою очередь помогал уничтожать улики и доставал оружие членам банды.

И Рябцев, и Быков согласились на сделку со следствием. В итоге каждого из них приговорили к 20 годам лишения свободы.

Сергей Цапок, Владимир Алексеев и Игорь Черных были приговорены к пожизненному сроку. Сергей Карпенко покончил жизнь самоубийством в ходе предварительных слушаний.

Когда следствие начало разбираться в деле о массовом убийстве, то выяснило, что местные власти и правоохранительные органы в регионе покрывали преступную группировку и их действия, писал РБК.

В результате суд арестовал руководителя одного из подразделений краевого ГУВД в станице Кущевская Александра Ходыча, который приходился кумом лидеру группировки, а также экс-депутат Кущевского муниципального совета от «Единой России» Сергей Цеповяз.