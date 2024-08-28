Лефортовский суд Москвы 26 августа арестовал двух граждан Колумбии Хосе Арона Аранда Медину и Александра Анте, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Они обвиняются в наемничестве (ч.3 ст. 359 УК). Соответствующие карточки в базе суда обнаружил RTVI.

В решении суда не указано, присутствовали ли Медина и Анте на заседании или меру пресечения им избрали заочно.

Медина и Анте возвращались из Украины в Колумбию, вылетели из Варшавы в Мадрид, а оттуда в Венесуэлу, где 18 июля были задержаны в аэропорту Каракаса. Они привлекли внимание силовиков, потому что были в украинской военной форме с шевронами и военными рюкзаками, пишет El Tiempo со ссылкой на сотрудника венесуэльской полиции.

Собеседник издания рассказал, что это не первый случай, когда задерживают участников боевых действий.

Родственники арестованных колумбийцев считают, что Анте и Медину могут передать России. Сестра Медины Астрид обратилась в прокуратуру и к омбудсмену с жалобой на то, что ее брат «бесследно пропал» в Венесуэле.

Как рассказали RTVI администраторы канала TrackANaziMerc, отслеживающего присутствие иностранных военных в зоне российско-украинского конфликта, Медина и Анте принимали участие в боях с лета 2023 года в составе «Карпатской Сечи». Как утверждается, они приняли решение покинуть Украину после серьезных потерь, которые понесло подразделение.