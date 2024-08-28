Лефортовский суд Москвы 26 августа арестовал двух граждан Колумбии Хосе Арона Аранда Медину и Александра Анте, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Они обвиняются в наемничестве (ч.3 ст. 359 УК). Соответствующие карточки в базе суда обнаружил RTVI.
В решении суда не указано, присутствовали ли Медина и Анте на заседании или меру пресечения им избрали заочно.
Медина и Анте возвращались из Украины в Колумбию, вылетели из Варшавы в Мадрид, а оттуда в Венесуэлу, где 18 июля были задержаны в аэропорту Каракаса. Они привлекли внимание силовиков, потому что были в украинской военной форме с шевронами и военными рюкзаками, пишет El Tiempo со ссылкой на сотрудника венесуэльской полиции.
Собеседник издания рассказал, что это не первый случай, когда задерживают участников боевых действий.
Родственники арестованных колумбийцев считают, что Анте и Медину могут передать России. Сестра Медины Астрид обратилась в прокуратуру и к омбудсмену с жалобой на то, что ее брат «бесследно пропал» в Венесуэле.
Как рассказали RTVI администраторы канала TrackANaziMerc, отслеживающего присутствие иностранных военных в зоне российско-украинского конфликта, Медина и Анте принимали участие в боях с лета 2023 года в составе «Карпатской Сечи». Как утверждается, они приняли решение покинуть Украину после серьезных потерь, которые понесло подразделение.
По подсчетам RTVI за время вооруженного конфликта на Украине погибло 90 граждан Колумбии, воевавших на стороне ВСУ.