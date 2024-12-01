Суд в Красноярске приговорил к двум и 2,5 года колонии общего режима двух продавцов суррогатного алкоголя, из-за отправления которым умерли девять человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год два красноярских бизнесмена закупали алкогольную продукцию в Санкт-Петербурге. При этом у поставщиков не было лицензии на производство, хранение и сбыт спиртосодержащей продукции.

Напитки изготавливались на основе метилового спирта и разливались в тару, неподходящую для пищевых продуктов. Тем не менее в январе 2022 года подсудимым удалось продать десять таких канистр жителям села Тасеево Красноярского края.

Жители Тасеево отравились алкоголем на поминках. Телеграм-канал Kras Mash писал, что спиртные напитки они купили у дальнобойщика, который и ранее продавал им алкогольную продукцию, но «никто не жаловался».

В этот раз пять человек почувствовали себя плохо прямо за столом, у других симптомы появились позднее. В результате девять человек скончались, еще шесть получили легкий вред здоровью.

Родственники одной из погибших рассказывали «Проспекту Мира», что та выпила коньяк на поминках, после чего ее начало тошнить.

«Потом все, ничего не было. Разговаривали обо всем как обычно. 6 числа мне позвонила мама и сказала, что сестре стало плохо. Я вызвала скорую», — рассказала собеседница издания.

Она добавила, что у женщины было высокое давление, затем начало подать зрение. Медики госпитализировали ее и поставили капельницу, сказав, что у нее алкогольная интоксикация. Спустя два часа она умерла.