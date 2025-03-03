Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновными украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова в совершении около десятка преступлений террористической направленности. Им назначили до 26 лет лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Шиманскому 26 лет колонии, из которых первые 5 лет в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Морозову окончательно назначить 22 года колонии строгого режима, их которых 4 года он проведет в тюрьме», — говорится в сообщении.

Суд также назначил обвиняемым штрафы по 100 тыс. рублей, а в качестве дополнительного наказания Морозову — еще 500 тыс. рублей штрафа, Шиманскому — 1,5 млн рублей штрафа».

По данным ТАСС, сторона гособвинения попросила суд назначить каждому подсудимому до 30 лет лишения свободы. В окончательной редакции обвинения оно предъявлено Шиманскому по семи статьям УК РФ, а Морозову — по десяти. Среди них теракт, нарушение государственной границы и международных полетов, незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

Представители защиты обвиняемых обжалуют приговор в апелляции, сообщила адвокат Морозова Вера Гончарова. «Конечно, мы будем обжаловать приговор», — сказала она.

По информации ТАСС, в материалах дела содержатся секретные сведения. Из-за наличия государственной тайны военный суд в середине января 2025 года принял решение о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Как пишет агентство со ссылкой на материалы дела, украинских пилотов задержали в 2023 году. Шиманский дал признательные показания о планируемых украинскими войсками терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

На одном из допросов полковник ВСУ Морозов рассказал, что ему была поставлена задача вылететь в составе пары для бомбометания на территорию Брянской области. Целью был склад горюче-смазочных материалов, пишет ТАСС. Как отмечает агентство, Морозов попытался скрыться, но его задержали пограничники, а Шиманского задержали в Тульской области.