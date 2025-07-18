В Северной Осетии задержаны два 15-летних подростка, их подозревают в планах совершить теракт против силовиков при помощи самодельных бомб. Об этом сообщает СКР.

Против несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), статьи 205.3 УК РФ («Прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По версии следствия, с июня 2024 года по май 2025 года двое несовершеннолетних, являясь «сторонниками террористической организации», прошли обучение для осуществления террористической деятельности, изучив «специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров».

После этого подростки, по данным СК, купили в Моздоке компоненты для изготовления самодельных бомб и хранили их у себя дома «в целях последующего совершения террористического акта в отношении сотрудников правоохранительных органов». Оба обвиняемых сейчас в СИЗО, отметили в ведомстве.

«Следственное управление СК России по РСО-Алания предупреждает, что санкция статьи 205 УК РФ предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отметили в региональном ведомстве.

В ФСБ, как сообщает «Интерфакс», рассказали, что дома у подростков были найдены компоненты для кустарного производства взрывчатых веществ, инструкции по изготовлению СВУ, «а также переписка в мессенджере Telegram с находящимися за рубежом боевиками одной из запрещенных в Российской Федерации международных террористических организаций, в ходе которой обсуждалось совершение терактов».

В спецслужбе призвали россиян «по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами».