В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) сожгли вертолет Ми-8Т — он принадлежал Utair, рассказали RTVI в авиакомпании. По данным телеграм-канала Baza, поджог совершили двое подростков 13 и 14 лет, которым якобы пообещали за это 5 млн рублей.

В Utair уточнили, что инцидент произошел в ночь на 11 сентября на стоянке в аэропорту Ноябрьска. «В результате поджога воздушное судно сгорело полностью и восстановлению не подлежит. Жертв, повреждений другого имущества и разрушений нет. Злоумышленники задержаны», — сообщила пресс-секретарь авиакомпании.

Как отмечает Baza, двое школьников 13 и 14 лет ночью пробрались на охраняемую вертолетную площадку через дырку в заборе, после чего облили вертолет Ми-8Т горючей жидкостью и подожгли. Взрыв произошел после того, как школьники бросили в судно дымящуюся сигарету, утверждает канал.

Подростки попытались скрыться с места преступления, однако далеко уйти им не удалось — менее чем через час их задержали. Поджигатели получили ожоги и были госпитализированы. В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили агентству ТАСС, что подростки получили ожоги лица и рук.

«Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное», — сказали там.

В больнице школьники находятся под охраной, уточнила Baza. Телеграм-канал добавил, что отец одного из подростков сейчас служит в зоне боевых действий на Украине.

Вертолет сгорел почти полностью — целым остался только хвост. В разговоре с полицией школьники рассказали, что за поджог им пообещали 5 млн рублей. Также они признались, что несколько дней назад подожгли вышку сотовой связи, за что получили 30 тыс. рублей.

Прокуратура ЯНАО организовала проверку по факту поджога, сообщает «Север-Пресс». ТАСС в экстренных службах сообщили, что нанесенный ущерб составил около 300 млн рублей.