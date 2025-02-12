Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге впервые в своей истории рассмотрел уголовное дело об обучении диверсантов для проведения диверсии на АЭС. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Фигуранты дела — граждане Украины Александр Майструк и Эдуард Усатенко — признаны виновными сразу по нескольким статьям, в их числе «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2 УК РФ), «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (ст. 205.3 УК), «Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» (ст. 222 УК) и другие.

Мужчины получили по 23 года лишения свободы: первые пять лет они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По версии следствия, Майструк и Усатенко, являясь членами диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины, попытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций (АЭС) накануне Дня Победы.

«Фигуранты хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, чтобы нанести серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации», — отметила Лебедева.

Майструку и Усатенко удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить взрывные устройства под семь опор Калининской АЭС.

Помимо тюремного срока, осужденные обязаны выплатить штраф в 900 тысяч рублей каждый и возместить причиненный ущерб в 10,8 млн рублей.