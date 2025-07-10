Двое бывших участников российской военной операции на Украине в составе подразделения ЧВК «Вагнер» арестованы бакинским судом по ходатайству Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Законы республики запрещают ее гражданам участвовать в боевых действиях на территории другого государства без соответствующего разрешения и даже просто входить в состав подразделений, которые ведут эти действия.

По уголовному делу, которое ведет СГБ, проходят двое обвиняемых — Рамиль Алиев 1991 года рождения и Исмаил Гасанов 1974 года рождения. Им обоим Сабильский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста на четыре месяца.

«Установлено, что они совершали различные преступные действия как за рубежом, так и на территории Азербайджанской Республики», — говорится в пресс-релизе суда.

Из него следует, что Алиев и Гасанов были осуждены в России за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления и приговорены к длительному лишению свободы, но вышли из колонии, подписав контракт на участие в российской военной операции на Украине в рядах ЧВК «Вагнер».

В СГБ утверждают, что заключенные-азербайджанцы находились в одной из тех колоний, куда основатель компании Евгений Пригожин лично приезжал вербовать бойцов для участия в «различных военных операциях в обмен на денежные средства».

«Р. Алиев и И. Гасанов участвовали в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях различных стран, а также подстрекали других граждан Азербайджана к совершению подобных деяний за пределами страны», — заявили в азербайджанской спецслужбе.

Кроме того, следствие проверяет арестованных на причастность к совершению других преступлений против азербайджанских граждан и иностранных государств.

Законодательство Азербайджана запрещает гражданам республики участвовать в боевых действиях на территории других государств, если это участие не санкционировано властями. Им также запрещено входить в состав подразделений, которые участвуют в таких боях.

Минувшей весной председатель комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж призывал лишать гражданства тех, кто нарушает этот запрет. При этом азербайджанцы активно участвуют в боевых действиях в зоне конфликта на Украине и на стороне ВСУ, в том числе в составе «Грузинского национального легиона»*.

* Признан в России террористической организацией и запрещен