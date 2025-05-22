425-й отдельный штурмовой полк «Скала» украинской военной разведки создал первую в ВСУ штурмовую мотоциклетную роту. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скалы» и показали, как бойцы отрабатывают вождение и стрельбу. По словам одного из бойцов на видео сейчас отработке езды и стрельбе на мотоциклах отводится около 12—14 часов в сутки. Российские войска применяют мотоциклы в штурмах с весны 2024 года.

«В результате имеем современную „кавалерию“, основная задача которой — стремительно прорываться к вражеским позициям, осуществлять штурмовые действия и оперативно менять направление удара», — говорит боец ВСУ.

На каждом мотоцикле размещаются двое военных — водитель и стрелок. Оба имеют автоматы АКС-74У, которые, по замыслу, должны облегчить стрельбу во время движения и улучшить маневренность в бою. После спешивания пара продолжает действовать как боевая единица. На видео в ходе учений украинским мотоштурмовикам помогают дроны — с них происходят сбросы дымовых шашек (УДШ и ДМ-11) для создания дымовой завесы.

Мотоцикл на данном этапе развития конфликта на Украине — универсальное средство для максимально эффективного сближения с противником. При этом поразить дроном мотоцикл из-за скорости и малых габаритов сложнее, чем БМП или БТР.

425-й отдельный штурмовой полк «Скала» — спецподразделение украинской военной разведки. Сформировано в 2022 году в Днепропетровской области Юрием Гаркавием, позывной «Скала». В январе 2025 года батальон «Скала» был расширен до полка и получил на вооружение БМП Брэдли и танки Leopard 1A5. «Скала» участвовала в наступлении на Изюм в сентябре 2022 года, контрнаступлении в Запорожской области в 2023 году, боях за Угледар, Нью-Йорк. Последние бои, в которых участвовала «Скала» — бои за Торецк и Покровск. Под Великой Новоселкой «Скала» участвовала во встречных боях с ВС РФ в селе Раздольное, а также в селе Шевченко возле Покровска.

В российской армии первыми мото-штурмовиков на передовой использовала 88-я Добровольческая бригада «Эспаньола». Это произошло впервые в боях за Часов Яр. Мото-штурмовой батальон в составе «Эспаньолы» начали создавать весной 2024 года. Занимался этим кавалер двух орденов Мужества Михаил Турканов с позывным «Питбуль». Инструктором выступила байкер и спортсменка с позывным «Яга».

Почти год, с того времени, украинские сми и военкоры высмеивали российское ноу-хау, называя его: самоубийственным, потешным, не эффективным и комичным. Но, несмотря на это, приписывают себе первое применение мотоциклов во время осеннего контрнаступления в Запорожской области в районе Работино в августе 2023 года.