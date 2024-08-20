Аномальная жара сохранится в Калининградской и Ленинградской областях до конца лета, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, для августа 30-градусная температура — скорее исключение, чем правило.

«Высокая температура будет наблюдаться на западе европейской части России: Калининградская, Ленинградская области», — сказала Позднякова NEWS.ru.

Она добавила, что «волны тепла захватят первые числа сентября», 1 и 2 сентября прогнозируется аномально жаркая погода (на 2-3 градуса выше климатической нормы). В Центральной России температура воздуха на следующей неделе повысится за счет дневных значений, воздух может прогреваться вплоть до 30 градусов, отметила синоптик.

«Ночи становятся все длиннее, поэтому прохладнее. Дневная температура действительно будет приближаться к отметке 28 градусов, а с конца августа может быть и 30 градусов», — сказала Позднякова.

По ее словам, самая высокая температура будет в августе в последних числах месяца.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувший понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала августа: на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, максимальная температура воздуха достигла отметки в плюс 27,7 градуса, а в Подмосковье местами столбики термометров вплотную приблизились к отметке в 30 градусов.

По словам синоптика, жаркая погода еще вернется в столичный регион — в первой половине следующей недели дневная температура воздуха превысит норму на 5-7 градусов, показания термометров будут колебаться в диапазоне плюс 25-30 градусов.