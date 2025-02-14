Суд в Кракове приговорил к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы двух россиян, обвиняемых в шпионаже и расклеивании объявлений о вербовке в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP).

Речь идет об Андрее Г. и Алексее Т. (их фамилии не разглашаются в соответствии с польским законодательством), задержанных сотрудниками польского Агентства внутренней безопасности (ABW) в Варшаве в августе 2023 года.

По версии прокуратуры, россияне расклеивали в столице Польши и Кракове листовки с QR-кодами, ведущими на сайт вербовки в ЧВК «Вагнер», а также размещали во Франции и Германии плакаты, высмеивающие оборонную политику Запада.

В ABW утверждали, что мужчины фотографировали места размещения плакатов и листовок, чтобы впоследствии получить вознаграждение от «кураторов». За выполнение задания им якобы обещали 500 тыс. рублей, заявили в ведомстве.

Россиянам вменялась деятельность в интересах иностранной разведки, а также участие в «международной военизированной группировке террористического характера». Обвинение требовало приговорить их к 8 годам тюремного заключения.

Подсудимые отрицали обвинения. Их адвокаты настаивали на полном оправдании, заявляя об отсутствии доказательств их участия в процессе вербовки или шпионской деятельности. В российском посольстве заявляли, что арестованные россияне, их родственники или адвокаты в дипмиссию не обращались.

Польское законодательство запрещает привлекать польских граждан или находящихся в республике иностранцев на военную службу в иностранной армии или в иностранной военной организации. Для вербовщиков и самих наемников предусмотрены тюремные сроки.