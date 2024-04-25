Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор военнослужащим Максиму Винокурову и Александру Нечепуренко, которые получили по пять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Херсонской области. Решение суда было вынесено в феврале. Детали дела, которые в нем не указаны, 25 апреля приводит «Коммерсант».

Ефрейтор Максим Винокуров и старший прапорщик Александр Нечепуренко, проходящие военную службу по контракту, признаны виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителей власти (п. «а» и п. «г» ч. 3 ст. 286; ч. 1 ст. 318 УК).

По версии военного следственного подразделения Следственного комитета, в ноябре 2022 года Винокуров и Нечепуренко подошли на пересечении автомобильных дорог Новая Каховка ― Скадовск ― Таврийск в Херсонской области к автомобилю Skoda Rapid с синим проблесковым маячком. В машине находились двое полицейских, следовавших на место происшествия.

Женщина-полицейский отказалась выполнить требование военных и передать им свое удостоверение. Согласно материалам суда, мужчины решили наказать ее за «проявленную дерзость». Они велели обоим сотрудникам МВД выйти из машины и провели их личный досмотр, изъяв у полицейских пистолеты Макарова с боеприпасами, два мобильных телефона и служебные удостоверения. Винокуров также вытащил из сумки женщины кошелек с 5 тыс. рублей и 4 тыс. гривен (6,6 тыс. руб.), пишет «Коммерсант».

Затем Винокуров схватил потерпевшую за верхнюю одежду и повел ее на обочину дороги, по пути несколько раз ударив ее кулаком в спину. Военный повалил женщину на спину и, угрожая пистолетом, велел ей лежать на земле. Позже он приложил снятый с предохранителя пистолет к ее голове и угрожал убийством.

Нечепуренко в свою очередь угрожал автоматом другому полицейскому. Он отвел мужчину через дорогу, заставил его сесть и держать перед собой пустую бутылку. Как предполагает «Коммерсант», фото потерпевшего в таком виде «должно было доказать, что он был пьян».

В итоге военные заставили полицейских идти пешком в Каховку, подгоняя их выстрелами из пистолета в воздух. Винокуров с частью похищенных у сотрудников МВД вещей уехал на закрепленном за ним КАМАЗе, а Нечепуренко с «иным военнослужащим» ― на отобранном у потерпевших Skoda Rapid.

В сентябре 2023 года Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил Винокурова и Нечепуренко назначил каждому по пять лет колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел положительные характеристики обвиняемых по месту службу и в быту, отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий, участие в военной операции, а также наличие у Винокурова государственной награды, ведомственной медали и статуса ветерана боевых действий.

Как уточняет «Коммерсант», Нечепуренко служил по контракту с августа 2022 года, Винокуров ― с августа 2016 года. Последний награжден медалью Жукова.

Отягчающими обстоятельствами суд признал тот факт, что Нечепуренко и Винокуров совершили преступление в период военного положения и применили насилие против представителей власти в составе группы лиц.

Защита назвала приговор незаконным, необоснованным и несправедливым и просила его отменить «в связи с отсутствием в действиях военных составов преступлений». В апелляционной жалобе отмечалось, что у Нечепуренко и Винокурова были основания сомневаться в статусе полицейских, поскольку их документы якобы «не являются удостоверениями сотрудников полиции РФ установленного образца».

Защита также указывала, что во время инцидента полицейские, согласно их показаниям, «свободно перемещались, вступали в полемику с осужденными», а сотрудница МВД отказывалась выполнять требования военных. Такое поведение, по версии защиты, «свидетельствовало об отсутствии для них какой-либо опасности и угроз в их адрес». Также адвокаты настаивали, что, «даже если у Нечепуренко и был автомат, то факт его использования в целях угрозы потерпевшим не доказан».

Судебная коллегия Южного окружного военного суда сочла приговор первой инстанции справедливым и соразмерным содеянному.