Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ранее этот неофициальный титул удерживал завершивший в 2017 году карьеру Александр Кержаков — на его счету были 233 мяча.

Свой рекордный гол Дзюба забил самарской команде «Крылья Советов» во время выездного матча 20-го тура РПЛ. В этом сезоне для нападающего это уже пятый мяч, который он забил в ворота соперника.

Достижение Дзюбы прокомментировал сам Кержаков: «Поздравляю, молодец». Дзюба сравнялся с ним по счету (233 гола) 1 марта.

В «Акрон» Дзюба перешел в сентябре прошлого года. Спортсмен является четырехкратным чемпион России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладатель Суперкубка.

Кроме пяти мячей за «Акрон», Дзюба забил: 108 — за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 12 — за столичный «Локомотив», 14 — за «Томь», шесть — за «Арсенал» (Тула), один — за турецкий «Адана Демирспор» и 30 — за сборную России.